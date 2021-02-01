В Подмосковье полет на параплане обернулся трагедией

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В результате жесткой посадки параплана в Московской области погиб один человек. Инцидент произошел в Сергиевопосадском городском округе.
Пострадавшего забрала карета скорой помощи. К сожалению, спасти его не удалось, передает РИА "Новости".
Отмечается, что параплан совершил жесткую посадку в районе деревни Федоровское, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".
По некоторым данным, в ликвидации последствий трагедии участвовали 11 человек и четыре единицы техники.
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