В Подмосковье полет на параплане обернулся трагедией

Погиб пилот летательного аппарата

В результате жесткой посадки параплана в Московской области погиб один человек. Инцидент произошел в Сергиевопосадском городском округе.

Пострадавшего забрала карета скорой помощи. К сожалению, спасти его не удалось, передает РИА "Новости".

Отмечается, что параплан совершил жесткую посадку в районе деревни Федоровское, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня"

По некоторым данным, в ликвидации последствий трагедии участвовали 11 человек и четыре единицы техники. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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