Избил и ограбил: в Жуковском вооруженный преступник напал на продавщицу

Пострадавшую забрали в больницу

В подмосковном городе Жуковский бандит напал на продавщицу круглосуточного магазина. Мужчина нанес ей травмы стоящими на витрине стеклянными бутылками, а после ограбил жертву.

Сообщается, что у 40-летнего мужчины при себе был нож. Ранее он уже был судим за подобное преступление, передает пресс-служба ГУ МВД по области.

Избив продавщицу, нападавший забрал у нее украшения и мобильный телефон. Затем уголовник поспешил скрыться, однако ему помешали другие посетители магазина.

На место преступления приехала полиция. Сотрудники правоохранительных органов арестовали бандита. Пострадавшую женщину доставили в городскую больницу, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

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