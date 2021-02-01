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В подмосковном городе Жуковский бандит напал на продавщицу круглосуточного магазина. Мужчина нанес ей травмы стоящими на витрине стеклянными бутылками, а после ограбил жертву.
Сообщается, что у 40-летнего мужчины при себе был нож. Ранее он уже был судим за подобное преступление, передает пресс-служба ГУ МВД по области.
Избив продавщицу, нападавший забрал у нее украшения и мобильный телефон. Затем уголовник поспешил скрыться, однако ему помешали другие посетители магазина.
На место преступления приехала полиция. Сотрудники правоохранительных органов арестовали бандита. Пострадавшую женщину доставили в городскую больницу, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".
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