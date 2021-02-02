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В городе Домодедово Московской области трое сотрудников компании, торгующей канцтоварами, украли офисную бумагу на 500 тыс. рублей. Они уже задержаны, проинформировали в местном ГУ МВД.
Хищения продолжались почти два месяца. Предприимчивые дельцы, как отметили в ведомстве, находили покупателей в интернете и сбывали им товар, вывозя его со склада в микрорайоне Востряково целыми палетами.
Когда пропажу обнаружили, было заведено уголовное дело. Полицейские нашли воров благодарязаписям с камер. Их поймали в Москве, когда они реализовывали очередную часть бумаги, уточнили в региональном ГУ МВД.
В тот момент в машине злоумышленников находилось 30 коробок, заполненных украденным товаром, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Похитители пока отпущены под подписку о невыезде.
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