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Со склада в центре Москвы украли более 550 кг рыбной продукции. Полиция задержала подозреваемого, сообщили в пресс-службе МВД.
По данным правоохранителей, внештатный сотрудник склада вывез рыбу в арендованном автомобиле, когда в помещении никого не было. Ущерб оценили в 500 тыс. руб., пишет АГН "Москва".
Товар подозреваемый уже продал. Полиция возбудила уголовное дело, а мужчина пока находится под подпиской о невыезде, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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