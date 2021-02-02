В Москве украли более полутонны рыбы со склада

Товар предположительно вывез внештатный сотрудник

Со склада в центре Москвы украли более 550 кг рыбной продукции. Полиция задержала подозреваемого, сообщили в пресс-службе МВД.

По данным правоохранителей, внештатный сотрудник склада вывез рыбу в арендованном автомобиле, когда в помещении никого не было. Ущерб оценили в 500 тыс. руб., пишет АГН "Москва".

Товар подозреваемый уже продал. Полиция возбудила уголовное дело, а мужчина пока находится под подпиской о невыезде, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Карина СИРАЗОВА

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