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Резонансный случай произошел
накануне в Нью-Йорке. На Генеральное консульство России осуществили нападение
ряд неустановленных лиц. Один из бандитов был вооружен емкостью с красной
краской, которой измазал стены здания.
После произошедшего наши дипломаты обратились к Госдепу с просьбой обеспечить сотрудникам возможность нормально работать, отмечает РИА "Новости".
Атака краской была осуществлена во время митинга, который устроили под окнами здания. Что выкрикивали и требовали протестующие, не сообщается. Известно, что агрессивная акция длилась на протяжении 6 часов, передает телеканал "360".
Примечательно, что просьба к местным правоохранителям приехать и разогнать злоумышленников осталась без внимания. Американские полицейские решили, что им негоже пресекать антироссийский митинг.
К слову, эскалация конфликта между Москвой и Вашингтоном продолжается. Накануне Америку призвали активно готовиться к ядерной войне с Россией.
Пентагону необходимо поменять тактику подготовки к будущим противостояниям с Москвой и Пекином