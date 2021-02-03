На генконсульство России в США совершили нападение

На генконсульство России в США совершили нападение
Фото: Paul Christian Gordon/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Американские стражи порядка отказались прийти на помощь

Резонансный случай произошел накануне в Нью-Йорке. На Генеральное консульство России осуществили нападение ряд неустановленных лиц. Один из бандитов был вооружен емкостью с красной краской, которой измазал стены здания.

После произошедшего наши дипломаты обратились к Госдепу с просьбой обеспечить сотрудникам возможность нормально работать, отмечает РИА "Новости".

Атака краской была осуществлена во время митинга, который устроили под окнами здания. Что выкрикивали и требовали протестующие, не сообщается. Известно, что агрессивная акция длилась на протяжении 6 часов, передает телеканал "360".

Примечательно, что просьба к местным правоохранителям приехать и разогнать злоумышленников осталась без внимания. Американские полицейские решили, что им негоже пресекать антироссийский митинг.

К слову, эскалация конфликта между Москвой и Вашингтоном продолжается. Накануне Америку призвали активно готовиться к ядерной войне с Россией.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость
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Гость
По отношению к России постоянно нарушаются все международные права и обязанности. И нарушают все, кому не лень. Может хватит всё и всем прощать? Нужно дать достойный ответ. Кому морально, кому экономический, а кому и физический. Америка бомбила ядерными бомбами Японию. Стали друзьями. Почему и России так же и таким способом не найти друзей? Пускай все хорошо подумают, перед тем , как гадить России? С уважением к России В,С, Шевченко.
какие права нарушаются ? кто то отжал ваши территории или может поддерживает террористов, как это делаете вы ?
а так закрыть <цензура> российские консульства и разогнать свиней ссаными тряпками !!!!!
Гость
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Это местные хохлопитеки недобитки бандеровские которые в Америке живут.
Гость
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По отношению к России постоянно нарушаются все международные права и обязанности. И нарушают все, кому не лень. Может хватит всё и всем прощать? Нужно дать достойный ответ. Кому морально, кому экономический, а кому и физический. Америка бомбила ядерными бомбами Японию. Стали друзьями. Почему и России так же и таким способом не найти друзей? Пускай все хорошо подумают, перед тем , как гадить России? С уважением к России В,С, Шевченко.
Гость
Ответить
Гость
кунзутапереели-уважаеммыемосквичи
Ты че там куришь кунзут
Гость
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кунзутапереели-уважаеммыемосквичи
Гость
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по поводу зеркальной акции: а разве в америке происходит похожее позорное судилище?
ГостьИх нет у тебя,у нас "Стальные яйца) есть.Что за самомнение .Может Вы либералка ,тогда да, помню как они на весь мир кричали что у нас из авиации всего один фанерный самолет
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Татьяна
К сожалению, наша власть в очередной раз "умоется" и отползет, ограничившись как обычно нотами протеста. Акела теряет хватку с возрастом, а слабого бьют - закон джунглей!
Их нет у тебя,у нас "Стальные яйца) есть.Что за самомнение .Может Вы либералка ,тогда да, помню как они на весь мир кричали что у нас из авиации всего один фанерный самолет.Тогда постительно.
Гость
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<цензура>
Татьяна
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М
кто мешает провести зеркальную акцию
Для этого надо иметь, пардон, "стальные яйца", а у нас с этим проблема!
Татьяна
Ответить
К сожалению, наша власть в очередной раз "умоется" и отползет, ограничившись как обычно нотами протеста. Акела теряет хватку с возрастом, а слабого бьют - закон джунглей!
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