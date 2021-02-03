Американские стражи порядка отказались прийти на помощь

Резонансный случай произошел накануне в Нью-Йорке. На Генеральное консульство России осуществили нападение ряд неустановленных лиц. Один из бандитов был вооружен емкостью с красной краской, которой измазал стены здания.



После произошедшего наши дипломаты обратились к Госдепу с просьбой обеспечить сотрудникам возможность нормально работать, отмечает РИА "Новости".

Атака краской была осуществлена во время митинга, который устроили под окнами здания. Что выкрикивали и требовали протестующие, не сообщается. Известно, что агрессивная акция длилась на протяжении 6 часов, передает телеканал "360".

Примечательно, что просьба к местным правоохранителям приехать и разогнать злоумышленников осталась без внимания. Американские полицейские решили, что им негоже пресекать антироссийский митинг.

К слову, эскалация конфликта между Москвой и Вашингтоном продолжается. Накануне Америку призвали активно готовиться к ядерной войне с Россией.