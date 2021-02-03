Испытания прототипа Starship SN9 проходили несколько минут, и во время посадки он разлетелся на куски

Во время запуска взорвался космический корабль Илона Маска. Однако в принадлежащей миллиардеру компании из-за этого не расстроились.

Там остались довольны испытанием. Отметив, что "получилось осуществить удачный запуск аппарата на высоту 10 километров", представитель SpaceX во время трансляции заверил: специалисты "поработают над системой посадки" и устранят проблему.

Live feed of Starship SN9 flight test → https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/ioM0D5J91I — SpaceX (@SpaceX) February 2, 2021

Испытания прототипа Starship SN9 проходили 6 минут 26 секунд, отмечает RT. По ходу запуска была продемонстрирована работа переключения двигателей корабля на посадочные топливные баки и проверены действия закрылков.

Корабль поднялся над полигоном в Техасе почти на 10 км и должен был плавно приземлиться туда же. При возвращении, коснувшись площадки у стартового стола, он взорвался. Это могло произойти из-за движения корабля во время посадки не вертикально, а под углом.

Starship разрабатывается для полетов на Марс. Два месяца назад другой его прототип – SN8 – взорвался при посадке во время испытаний.