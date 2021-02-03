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На складе "Авторейда" сегодня с утра начался крупный пожар. Прибывшие на место пожарные, подозревая, что в здании могли быть люди, отправились внутрь. Вскоре после этого рухнула крыша, трое сотрудников перестали выходить на связь.
Как пишет РЕН ТВ, кровля обрушилась по всему периметру. Возгоранию присвоили третий ранг сложности.
Позже стало известно, что спастить пожарным не удалось – они погибли, сообщает телеграм-канал издания "Подъем".
Всего на месте работают 110 человек и 33 единицы техники. Что стало причиной пожара пока неизвестно. Спасатели собираются задействовать резервную технику для тушения огня.
Пентагону необходимо поменять тактику подготовки к будущим противостояниям с Москвой и Пекином