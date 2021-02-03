Убийца из Домодедово предстанет перед судом

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Мужчина из подмосковного города Домодедово предстанет перед судом за убийство своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.
Отмечается, что инцидент произошел 6 ноября 2020 года. Преступник вместе со знакомым находился в машине. В какой-то момент мужчины начали ссориться. Тогда один из них достал веревку и задушил оппонента. После этого он поместил тело в багажник и отвез труп на другой участок, где впоследствии закопал.
Спустя некоторое время мужчину задержали. На него завели уголовное дело по факту убийства. Следствие уже собрало доказательства и направило их в суд, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".
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