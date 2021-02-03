В Подмосковье врачи достали из бронхов ребенка свисток от игрушки

Пострадавшую уже выписали из больницы

Подмосковные хирурги столкнулись с непростым случаем – к ним поступила 4-летняя девочка, в бронхах которой застряла деталь от игрушки. Было принято решение срочно оперировать пациентку.

Сообщается, что у ребенка начались проблемы с дыханием. Диагностика выявила, что пластиковая деталь – свисток, застряла в трахеобронхиальном дереве, передает пресс-служба регионального Минздрава.

Подобное положение игрушки могло спровоцировать гнойное воспаление и летальный исход, поэтому врачи немедленно отправили малышку на операционный стол.

К счастью, специалистам удалось извлечь инородное тело. На данный момент девочка чувствует себя хорошо, ее уже выписали из больницы, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

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