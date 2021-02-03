Полицейские из Подмосковья предотвратили незаконный сбыт лекарств

Было заведено уголовное дело

Подмосковные полицейские изъяли более двух тысяч капсул "Лирики", которые собирались незаконно сбыть через одну из аптек города Балашиха.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что на протяжении нескольких месяцев фармацевты продавали сильнодействующие препараты без рецепта. За лекарства нужно было расплачиваться только наличными, при этом кассовый чек не выдавался, передает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Полицейские стали свидетелями безрецептурной продажи семи капсул "Лирики" местной жительнице. Это стало основанием для заведения уголовного дела.

В результате серии обысков в аптеке и квартирах фармацевтов удалось обнаружить партию препаратов, которые еще не успели сбыть, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Анастасия ГОРЮНОВА

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