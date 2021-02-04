На "Алмаз-Антей" подали в суд

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ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" требует от АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" выплатить 13 021 568,35 рубля. Соответствующий иск был подан 3 февраля 2021 г. в Арбитражный суд Москвы.
Суть претензий пока не известна, исковое заявление к производству еще не принято, отмечает ИА REGNUM.
В 2018 г. ФГУП уже удалось взыскать с "Алмаз-Антея" неустойку в размере более 7 млн рублей за срыв контракта на строительство командно-диспетчерского пункта аэропорта в Липецке.
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