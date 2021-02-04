На "Алмаз-Антей" подали в суд

Сумма иска составляет более 13 миллионов рублей

ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" требует от АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" выплатить 13 021 568,35 рубля. Соответствующий иск был подан 3 февраля 2021 г. в Арбитражный суд Москвы.

Суть претензий пока не известна, исковое заявление к производству еще не принято, отмечает ИА REGNUM.

В 2018 г. ФГУП уже удалось взыскать с "Алмаз-Антея" неустойку в размере более 7 млн рублей за срыв контракта на строительство командно-диспетчерского пункта аэропорта в Липецке.