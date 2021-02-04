Огонь охватил одну из палат реанимации

На Украине в инфекционной больнице города Запорожья, где проходят лечение больные с коронавирусом, вспыхнул пожар. Погибли врач и трое пациентов, два человека пострадали.

Это случилось около полуночи. Загорелась одна из палат реанимации клиники, находящейся на Гвардейском бульваре.

На место ЧП прибыли спасатели и пожарные. Одни эвакуировали людей, другие тушили пламя. Было обнаружено четыре тела. Восемь человек вывели из помещения и отправили в другие больницы.

Огонь локализовали и полностью в начале четверга, 4 февраля. Медики организовали отдельный пост дезинфекции, там проходят обработку сотрудники клиники, передает региональное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.