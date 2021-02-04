На Сахалине самолет совершил аварийную посадку

Причины инцидента выясняются

Лайнер, летевший из Хабаровска, совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.

По имеющимся данным, спустя 20 минут после вылета из Хабаровска в кабине пилотов сработал датчик задымления. Ситуацию удалось взять под контроль.

Сообщается, что на борту было 90 пассажиров и семь членов экипажа, передает "Московский Комсомолец".

К счастью, обошлось без жертв. Все пассажиры лайнера самостоятельно покинули воздушное судно.

Сейчас причины инцидента выясняются, пишет "Пятый канал".