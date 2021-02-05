В Театре имени Чехова обнаружили труп

Причина смерти пока не установлена

Резонансный случай произошел в МХТ имени Чехова. Пришедший с утра на работу сотрудник культурного заведения наткнулся на труп.

Известно, что скончавшемуся мужчине было 60 лет. Его тело в сидячем положении находилось на кушетке в раздевалке театра.

Как сообщает АГН "Москва", по предварительным данным, следов насильственной смерти на пожилом мужчине не обнаружено. В случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов.

К слову, на прошлой неделе под окнами высотки в районе Теплого стана нашли труп известной певицы.

Ольга ФЕДОРОВА

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