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Резонансный случай произошел в МХТ
имени Чехова. Пришедший с утра на работу сотрудник культурного заведения
наткнулся на труп.
Известно, что скончавшемуся мужчине было 60 лет. Его тело в сидячем положении находилось на кушетке в раздевалке театра.
Как сообщает АГН "Москва", по предварительным данным, следов насильственной смерти на пожилом мужчине не обнаружено. В случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов.
К слову, на прошлой неделе под окнами высотки в районе Теплого стана нашли труп известной певицы.
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