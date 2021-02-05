Воровал два месяца: в Подмосковье продавец стянул из кассы магазина 125 тысяч

Украденное злоумышленник потратил

В подмосковном городе Лобня продавец обворовал магазин, в котором работал. Он вынес из кассы 125 тысяч рублей.

Действовал злоумышленник осторожно – брал постепенно и немного. Кражи совершались в течение двух месяцев. Наступил момент, когда в полицию с жалобой на пропажу денег пришел сотрудник супермаркета.

Стражи порядка, просмотрев записи с камер, установили, что средства воровал работник этого магазина – уроженец Средней Азии 25 лет. Все похищенное он успел потратить.  

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". 

Ранее подмосковной Ивантеевке задержали мужчину, который обокрал знакомого на большую сумму.  Из  сейфа пропали 760 тыс. рублей.

Полина ДОРОЖКИНА

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