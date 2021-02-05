Украденное злоумышленник потратил

В подмосковном городе Лобня продавец обворовал магазин, в котором работал. Он вынес из кассы 125 тысяч рублей.

Действовал злоумышленник осторожно – брал постепенно и немного. Кражи совершались в течение двух месяцев. Наступил момент, когда в полицию с жалобой на пропажу денег пришел сотрудник супермаркета.

Стражи порядка, просмотрев записи с камер, установили, что средства воровал работник этого магазина – уроженец Средней Азии 25 лет. Все похищенное он успел потратить.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее подмосковной Ивантеевке задержали мужчину, который обокрал знакомого на большую сумму. Из сейфа пропали 760 тыс. рублей.