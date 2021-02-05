Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что женщина нездорова

Тридцатидвухлетнюю жительницу Электростали, которая на долгое время истязала своего шестилетнего сына, могут отправить на принудительное лечение.

Оказалось, что жительница Подмосковья систематически избивала мальчика, не давала ему есть, пишет пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Спасать ребенка начали родственники, которые обратились в органы опеки и написали заявление в полицию. В ответ женщина оказала сотрудникам правоохранительных органов сопротивление.

Тогда суд принял решение, что мальчик будет жить с бабушкой. Узнав об этом, мать повредила машину свекрови и ударила ее молотком по голове, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В результате психолого-психиатрической экспертизы выяснилось, что женщина нуждается в лечении. Врачи рекомендовали поместить ее на лечение в стационар закрытого типа.