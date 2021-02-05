Взрыв автомобиля с водителем под Петербургом попал на видео

Мужчина спровоцироал ЧП

В Ленинградской области прогремел взрыв в автомобиле. В тот момент в салоне находился водитель. Информация о случившемся поступила от региональных СМИ.

Это произошло накануне у одного из домов на улице Оранжевой в поселке Янино-1. Причиной стало действие мужчины, севшего за руль машины.

Местный житель 49 лет хотел закурить в салоне. Как только он зажег сигарету, прогремел взрыв.

Осколки стекол от автомобиля долетели до окон дома, рассказал очевидец, передает "Заневский вестник". Водитель смог выбраться из машины только через заднюю дверь и стал поспешно вынимать все, что было в багажнике.

Спасатели и скорая примчались очень быстро. Мужчина почти не пострадал, отделавшись небольшими ссадинами, отмечает РИА ФАН.

Возможно, взрыв произошел из-за неисправности газового баллона, которым была оборудована машина..

Полина ДОРОЖКИНА

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