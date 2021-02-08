Появились новости о пропавших в горах Чечни туристах

На поиски 14 человек бросили отряды волонтеров и спасателей

Сегодня в горах Сунженского района Чечни перестала выходить на связь туристическая группа. Люди вышли рано утром на сбор черемши, но не вернулись. Спасатели организовали поиск пропавших. 

Собеседник РИА "Новости" в экстренных службах уточнил, что всего в группе было 14 человек. Инцидент произошел в районе Бамута. К операции подключились волонтеры.

Как передает телеграм-канал Life Shot, группу туристов удалось найти. Все живы и здоровы.

Роман ИГНАТОВ

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