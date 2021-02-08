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Подводная лодка национальных Сил самообороны Японии столкнулась с коммерческим судном у берегов префектуры Коти в южной части страны.
По предварительной информации, пострадали как минимум три человека. Столкновение могло произойти, когда подлодка совершала погружение. Судно получило незначительные повреждения.
Генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като сообщил, что в связи с происшествием был создан кризисный штаб, пишет РИА "Новости".
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