Японская подлодка протаранила торговое судно

По предварительным данным, происшествие случилось во время погружения

Подводная лодка национальных Сил самообороны Японии столкнулась с коммерческим судном у берегов префектуры Коти в южной части страны. 

По предварительной информации, пострадали как минимум три человека. Столкновение могло произойти, когда подлодка совершала погружение. Судно получило незначительные повреждения.

Генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като сообщил, что в связи с происшествием был создан кризисный штаб, пишет РИА "Новости".

Карина СИРАЗОВА

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