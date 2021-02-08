Ан-2 экстренно приземлился на дорогу в Казахстане

Курс рубля
- Доллар по 25 рублей: дорожающая нефть вернет рынок валют на докризисный уровень
- Доллар перевалил за 76 рублей
- Рубль подорожает к марту - прогноз
722 новости
Одномоторный самолет Ан-2, выполняющий санитарный рейс, вынужденно приземлился на трассу неподалеку от города Усть-Каменогорск. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Указывается, что борт выполнял рейс Усть-Каменогорск – Зайсан.
Сразу после взлета у самолета начались проблемы с двигателем – его мощность начала постепенно снижаться. Пилот принял решение экстренно садиться, не возвращаясь в аэропорт.
Как пишет МИР24, находившиеся на борту пятеро человек – три члена экипажа и двое медиков – не пострадали. Нет повреждений и у воздушного судна.
Причиной стало название Персидского залива Арабским
В Стране восходящего солнца смирились, что островов им не видать