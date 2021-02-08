Ан-2 экстренно приземлился на дорогу в Казахстане

На борту находились пять человек

Одномоторный самолет Ан-2, выполняющий санитарный рейс, вынужденно приземлился на трассу неподалеку от города Усть-Каменогорск. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. Указывается, что борт выполнял рейс Усть-Каменогорск – Зайсан. 

Сразу после взлета у самолета начались проблемы с двигателем – его мощность начала постепенно снижаться. Пилот принял решение экстренно садиться, не возвращаясь в аэропорт. 

Как пишет МИР24, находившиеся на борту пятеро человек – три члена экипажа и двое медиков – не пострадали. Нет повреждений и у воздушного судна. 

Роман ИГНАТОВ

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