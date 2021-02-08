В Москве проверили информацию об "угрозе взрыва" в школах

Правоохранители разобрались с ситуацией после поступившего сообщения

Полиция Москвы проверила данные об "угрозе взрыва" в тысячах российских среднеобразовательных учреждений. Как отмечает источник, информация поступила от матери одной из школьниц, получившей в соцсетях соответствующее сообщение.

Уточняется, что в опубликованных роликах присутствовали кадры со взрывами и людьми в балаклавах. Смоделированный голос заявляет на видео о том, что "ученые предсказали" подобный сценарий, который ожидает россиян 8 февраля, передает РИА "Новости".

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", в Москве и области проверили все школы.

Егор МАЛКОВ

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Ирина
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