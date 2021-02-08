Еще несколько человек пропали

Гражданин Азербайджана, 32-летний Мехман Гулиев погиб в Нагорном Карабахе. Его автомобиль "ВАЗ 2106" подорвался на противотанковой мине в Джебраильском районе.

Ранее брат погибшего обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже Мехмана и еще двух человек. Тело было обнаружено 7 февраля, передает "Спутник. Азербайджан". Про остальных пропавших информации нет.

Территория перешла под контроль Баку в результате соглашения о прекращении вооруженных действий в Карабахе от 10 ноября 2020 года. Ранее при разминировании погиб российский военнослужащий.