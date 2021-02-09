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Транспортный самолет Ан-12, выполнявший рейс из Хабаровска, получил повреждения в ходе посадки. Инцидент произошел во время приземления судна на аэродроме Итуруп.
Соответствующие кадры успели распространиться в СМИ. Из-за зацепки за бруствер судно получило ряд повреждений.
Как отмечает канал РЕН ТВ, на острове бушует метель.
В результате инцидента у самолета оказалась поломана левая стойка шасси.
По предварительным данным, пострадавшие отсутствуют. Источник утверждает, что причиной происшествия стали погодные условия, передает "Интерфакс".
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