Ан-12 получил повреждения при жесткой посадке на Курилах - видео

Судно зацепилось за бруствер на аэродроме

Транспортный самолет Ан-12, выполнявший рейс из Хабаровска, получил повреждения в ходе посадки. Инцидент произошел во время приземления судна на аэродроме Итуруп.

Соответствующие кадры успели распространиться в СМИ. Из-за зацепки за бруствер судно получило ряд повреждений.

Как отмечает канал РЕН ТВ, на острове бушует метель. 

В результате инцидента у самолета оказалась поломана левая стойка шасси.

По предварительным данным, пострадавшие отсутствуют. Источник утверждает, что причиной происшествия стали погодные условия, передает "Интерфакс".

Егор МАЛКОВ

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