В Москве прогремел взрыв в многоэтажке - есть погибший

ЧП случилось на Палехской улице

В одной из квартир жилого дома произошел взрыв. В результате погиб мужчина. Обожженное тело обнаружила мать, которая была в другой комнате и прибежала на грохот. 

Как пишут СМИ, погибшему было 54 года. Что именно взорвалось и что стало причиной ЧП, пока не известно. Сейчас подробности выясняет полиция, передает Общественная служба новостей.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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