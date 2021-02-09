В Москве прогремел взрыв в многоэтажке - есть погибший

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В одной из квартир жилого дома произошел взрыв. В результате погиб мужчина. Обожженное тело обнаружила мать, которая была в другой комнате и прибежала на грохот.
Как пишут СМИ, погибшему было 54 года. Что именно взорвалось и что стало причиной ЧП, пока не известно. Сейчас подробности выясняет полиция, передает Общественная служба новостей.
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