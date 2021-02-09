В Подмосковье "заминировали" несколько школ и ж/д станцию

В результате людей были вынуждены экстренно эвакуировать

В подмосковных Люберцах неизвестный сообщил о минировании школ и  железнодорожной станции "Люберцы-1". 

В результате сотрудники экстренных служб эвакуировали 17 школ и железнодорожную станцию, сообщает РИАМО. Эвакуация началась примерно в 14:30 по местному времени. 

На данный момент на местах предполагаемого минирования работают экстренные службы и кинологи, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".


Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

США получили пощечину за "Северный поток - 2"

Проект газопровода из РФ в ФРГ оказался выгоден даже американскому бизнесу

Гаага проигнорировала нарушения Киева в деле МН17

На аргументы российской стороны "независимые эксперты" в Нидерландах закрыли глаза

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей