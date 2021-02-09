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В подмосковных Люберцах неизвестный сообщил о минировании школ и железнодорожной станции "Люберцы-1".
В результате сотрудники экстренных служб эвакуировали 17 школ и железнодорожную станцию, сообщает РИАМО. Эвакуация началась примерно в 14:30 по местному времени.
На данный момент на местах предполагаемого минирования работают экстренные службы и кинологи, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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