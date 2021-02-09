Мальчик был доставлен в больницу

В Электростали 12-летний мальчик получил травму головы после того, как на него упала наледь с крыши дома.

Школьника с ушибленными ранами головы доставили в больницу, чтобы наложить швы на рану, сообщает РИАМО.

На место происшествия уже выехала следственная группа, была организована доследственная проверка, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Точные причины и обстоятельства произошедшего уточняются.