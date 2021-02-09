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В Электростали 12-летний мальчик получил травму головы после того, как на него упала наледь с крыши дома.
Школьника с ушибленными ранами головы доставили в больницу, чтобы наложить швы на рану, сообщает РИАМО.
На место происшествия уже выехала следственная группа, была организована доследственная проверка, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Точные причины и обстоятельства произошедшего уточняются.
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