В Подмосковье упавшая с крыши наледь травмировала ребенка

Мальчик был доставлен в больницу

В Электростали 12-летний мальчик получил травму головы после того, как на него упала наледь с крыши дома. 

Школьника с ушибленными ранами головы доставили в больницу, чтобы наложить швы на рану, сообщает РИАМО. 

На место происшествия уже выехала следственная группа, была организована  доследственная проверка, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Точные причины и обстоятельства произошедшего уточняются. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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