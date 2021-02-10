Туристы пропали на перевале Дятлова

Туристы пропали на перевале Дятлова
Фото: Gerhard Zwerger-Schoner/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Связь с группой была потеряна

Восемь туристов из Москвы не вернулись с перевела Дятлова, куда они отправились, чтобы почтить память погибших в 1959 году. Об этом СМИ сообщил источник в силовом ведомстве.

Группа должна была сесть на поезд сегодня утром, несколько часов назад. На связь пропавшие не выходили.

В МЧС по Свердловской области заявили, что на перевале находились три зарегистрированные группы и все они поддерживали связь. По информации ведомства, сообщений о пропаже не поступало, передает E1.RU.

Позже заместитель начальника пресс-службы управления МЧС по Свердловской области Владимир Пургин сообщил, что исчезнувших туристов нашли. По его словам, сейчас они находятся в Екатеринбурге и готовятся к перелету в Москву. О пропаже заявили родственники, которые не смогли дозвониться до путешественников, пишет "Известия".

Туристы на перевале Дятлова погибли более 60 лет назад. Долгие годы эксперты гадали: что же на самом деле произошло с группой. Ходили слухи о вмешательстве американских военных и даже о нападении снежного человека. Но по официальной версии, причиной трагедии стал сход лавины.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

Гость
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Задолбали уже этими дятлами.
Гость у Влада
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дуркипри
Гость
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Да... При сходе лавины у погибших желтеет кожа и они босиком успевают разбежаться в разные стороны на много метров от палатки, и при этом получить травмы как при рукопашной схватке! Правду сразу же в 1959 году спрятали в архивы КГБ, теперь ФСБ и скорее всего уничтожили! Теперь через 60 лет можно строить всевозможные по большей части фантастические гипотезы! Главное - сколько бабла на этом можно срубить!!!
Гость
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Мистика.
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