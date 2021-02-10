Связь с группой была потеряна

Восемь туристов из Москвы не вернулись с перевела Дятлова, куда они отправились, чтобы почтить память погибших в 1959 году. Об этом СМИ сообщил источник в силовом ведомстве.

Группа должна была сесть на поезд сегодня утром, несколько часов назад. На связь пропавшие не выходили.

В МЧС по Свердловской области заявили, что на перевале находились три зарегистрированные группы и все они поддерживали связь. По информации ведомства, сообщений о пропаже не поступало, передает E1.RU.

Позже заместитель начальника пресс-службы управления МЧС по Свердловской области Владимир Пургин сообщил, что исчезнувших туристов нашли. По его словам, сейчас они находятся в Екатеринбурге и готовятся к перелету в Москву. О пропаже заявили родственники, которые не смогли дозвониться до путешественников, пишет "Известия".

Туристы на перевале Дятлова погибли более 60 лет назад. Долгие годы эксперты гадали: что же на самом деле произошло с группой. Ходили слухи о вмешательстве американских военных и даже о нападении снежного человека. Но по официальной версии, причиной трагедии стал сход лавины.