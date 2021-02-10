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В подмосковном Раменском украли нефтепродукты на сумму свыше 3 млн рублей. Двух подозреваемых мужчин задержали в Софьино.
При осмотре дома полицейские нашли резиновую емкость объемом около 50 тонн, наполовину заполненную нефтепродуктами, сообщили в МВД по Московской области.
Похитителей арестовали, проводится проверка, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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