Вора привлекли драгоценности и меха потерпевшей

Жительница подмосковного города Серпухов обратилась с заявлением в полицию. Она сообщила, что из ее частного дома в Большом ударном переулке кто-то вынес ювелирные изделия и шубу. Ущерб, по предварительным подсчетам, составил 250 тысяч рублей.

По данному факту было заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ "Кража", сообщили в ГУ МВД области. Вора вскоре поймали.

"По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан 38-летний житель Ивановской области",

– сообщает сайт "Подмосковье сегодня". До суда мужчина останется под стражей.

Ранее в Королеве задержали подозреваемого в краже 760 тысяч рублей из сейфа знакомого.