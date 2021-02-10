Жительница Подмосковья лишилась добра на четверть миллиона

Вора привлекли драгоценности и меха потерпевшей

Жительница подмосковного города Серпухов обратилась с заявлением в полицию. Она сообщила, что из ее частного дома в Большом ударном переулке кто-то вынес ювелирные изделия и шубу. Ущерб, по предварительным подсчетам, составил 250 тысяч рублей.

По данному факту было заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ "Кража", сообщили в ГУ МВД области. Вора вскоре поймали.

"По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан 38-летний житель Ивановской области",

– сообщает сайт "Подмосковье сегодня". До суда мужчина останется под стражей.

Ранее в Королеве задержали подозреваемого в краже 760 тысяч рублей из сейфа знакомого.

Николай ВИКТОРОВ

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