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В одном из строительных вагончиков в Московской области нашли пять мертвых рабочих. Информация о ЧП поступила из регионального управления Следственного комитета России.
Утром в четверг, 11 февраля, стало известно, что погибших обнаружили у деревни Никольское. Следов насильственной смерти на телах не выявлено, сообщили в местном ГСУ СКР.
Рабочие, вероятно, строили дорогу. Они могли скончаться из-за отравления угарным газом, передает RT.
Идет проверка обстоятельств ЧП. На месте находится следственно-оперативная группа. Когда закончится полный осмотр места происшествия, проведут судмедэкспертизу, по результатам которой будет установлена точная причину гибели строителей, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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