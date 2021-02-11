В подмосковном строительном вагончике нашли пять тел

Видимых следов насилия не обнаружили

В одном из строительных вагончиков в Московской области нашли пять мертвых рабочих. Информация о ЧП поступила из регионального управления Следственного комитета России.

Утром в четверг, 11 февраля, стало известно, что погибших обнаружили у деревни Никольское. Следов насильственной смерти на телах не выявлено, сообщили в местном ГСУ СКР.

Рабочие, вероятно, строили дорогу. Они могли скончаться из-за отравления угарным газом, передает RT.  

Идет проверка обстоятельств ЧП. На месте находится следственно-оперативная группа. Когда закончится полный осмотр места происшествия, проведут судмедэкспертизу, по результатам которой будет установлена точная причину гибели строителей, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".


Полина ДОРОЖКИНА

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