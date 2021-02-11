В Подмосковье нашли замерзающего в сугробе рыбака

Мужчина выбился из сил и не мог самостоятельно передвигаться

В Шатуре спасателям удалось найти 49-летнего рыбака, который буквально замерзал в сугробе. 

За помощью обратилась мать мужчины. Она рассказала спасателям, что ее сын отправился на рыбалку, однако заблудился и не смог найти обратную дорогу, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.

Дежурная смена тут же выдвинулась на поиски рыбака, который, по словам ее родительницы, обессилил и не мог самостоятельно передвигаться. К счастью, спасатели, используя звуковые и световые сигналы, все-таки нашли рыбака. На поиски ушло полчаса, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Мужчина лежал в сугробе. У него были обнаружены признаки обморожения кистей рук и лица. Спасатели довели рыбака до машины, накрыли специальным покрывалом, напоили чаем, а после передали сотрудникам скорой помощи. 


Юлия МИХАЙЛОВА

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