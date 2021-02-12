Мощный взрыв разнес рынок во Владикавказе - видео

Под завалами могут находиться люди

Во Владикавказе произошел взрыв утром 12 февраля. Ударной волной был уничтожен рынок на улице Гагкаева, где находились магазины "Магнит" и "Магнит Косметик".

Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на видео очевидцев в соцсетях.

Точные сведения о пострадавших и причинах взрыва пока уточняются. По источникам телеграм-канала Life Shot, под завалами мог остаться один человек. Телеграм-канал 112 пишет, что на момент взрыва в здании были два человека – охранник и продавец. Они оба выжили.

По предварительной информации, причиной случившегося стал взрыв газа.

Карина СИРАЗОВА

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