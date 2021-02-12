Задержана бросившая раздетых детей на морозе в лесу мать

Женщина собиралась завалить малолеток снегом

В Москве задержали женщину, которая бросила своих детей на морозе, перед этим сняв с них одежду. Об этом рассказала представитель столичного управления СКР Юлия Иванова.

Все это произошло на глазах у очевидца, случайно оказавшегося поблизости. Тот заявил в полицию.

Детей госпитализировали с обморожением, врачи оказывают им необходимую помощь. Женщину тоже отправили в больницу, в ближайшее время ее проверят на вменяемость. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство, сообщает "Интерфакс".

ЧП случилось накануне поздно вечером. Мать привезла троих маленьких в лес и раздела догола. После этого собиралась завалить их снегом, передает телеканал "360" со ссылкой на источник.

Полина ДОРОЖКИНА

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