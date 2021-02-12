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В Подмосковье пригородный автобус столкнулся сразу с 5 легковыми автомобилями.
Попутное столкновение произошло в районе 61-го километра трассы М-2 "Крым" в сторону столицы, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
В автобусе находилось 30 пассажиров, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Информация о пострадавших и обстоятельствах, при которых произошло ДТП, уточняется.
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