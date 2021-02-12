Точной информации о пострадавших нет

В Подмосковье пригородный автобус столкнулся сразу с 5 легковыми автомобилями.

Попутное столкновение произошло в районе 61-го километра трассы М-2 "Крым" в сторону столицы, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".



В автобусе находилось 30 пассажиров, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Информация о пострадавших и обстоятельствах, при которых произошло ДТП, уточняется.



