В Подмосковье на трассе столкнулись автобус и пять легковых машин

Точной информации о пострадавших нет

В Подмосковье пригородный автобус столкнулся сразу с 5 легковыми автомобилями. 

Попутное столкновение произошло в районе 61-го километра трассы М-2 "Крым" в сторону столицы, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

В автобусе находилось 30 пассажиров, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Информация о пострадавших и обстоятельствах, при которых произошло ДТП, уточняется.


Юлия МИХАЙЛОВА

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