У военного Ту-142 в воздухе отказал двигатель

Самолет пришлось экстренно сажать

Военный Ту-142 приземлился под Вологдой. С воздушным судном произошло ЧП во время полета – один из четырех двигателей отказал. Экипаж решил экстренно сажать самолет. Инцидент произошел около восьми утра, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник. О пострадавших не сообщается.

Как передает портал "Вологда-поиск" со ссылкой на региональный главк МЧС, к месту экстренной посадки сразу направились экстренные службы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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