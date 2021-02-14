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Военный Ту-142 приземлился под Вологдой. С воздушным судном произошло ЧП во время полета – один из четырех двигателей отказал. Экипаж решил экстренно сажать самолет. Инцидент произошел около восьми утра, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник. О пострадавших не сообщается.
Как передает портал "Вологда-поиск" со ссылкой на региональный главк МЧС, к месту экстренной посадки сразу направились экстренные службы.
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