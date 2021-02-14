Самолет пришлось экстренно сажать

Военный Ту-142 приземлился под Вологдой. С воздушным судном произошло ЧП во время полета – один из четырех двигателей отказал. Экипаж решил экстренно сажать самолет. Инцидент произошел около восьми утра, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник. О пострадавших не сообщается.

Как передает портал "Вологда-поиск" со ссылкой на региональный главк МЧС, к месту экстренной посадки сразу направились экстренные службы.