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У Белого дома задержали пожилую женщину с пистолетом. Она собиралась проникнуть в здание – к Джо Байдену, рассказали в полиции.
Пенсионерка заявила, что шла передать американскому лидеру письмо. Вместе с нею был мужчина с винтовкой, информирует Fox News.
Сотрудники секретной службы администрации США, заподозрив неладное, обыскали автомобиль неизвестной. Там они нашли заряженное оружие.
Как выяснилось, пистолет 66-летней женщины не был зарегистрирован. Пенсионерку взяли под стражу, передает "МИР24".
Сопровождающий даму мужчина не задерживался, пишет TMZ.
На днях в Конгрессе Джо Байден призвал внести поправки в закон об оружии. Он предложил запретить гражданам иметь огнестрельные штурмовые винтовки,напоминает РИА ФАН.
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