Даму сопровождал мужчина с винтовкой

У Белого дома задержали пожилую женщину с пистолетом. Она собиралась проникнуть в здание – к Джо Байдену, рассказали в полиции.

Пенсионерка заявила, что шла передать американскому лидеру письмо. Вместе с нею был мужчина с винтовкой, информирует Fox News.

Сотрудники секретной службы администрации США, заподозрив неладное, обыскали автомобиль неизвестной. Там они нашли заряженное оружие.

Как выяснилось, пистолет 66-летней женщины не был зарегистрирован. Пенсионерку взяли под стражу, передает "МИР24".

Сопровождающий даму мужчина не задерживался, пишет TMZ.

На днях в Конгрессе Джо Байден призвал внести поправки в закон об оружии. Он предложил запретить гражданам иметь огнестрельные штурмовые винтовки,напоминает РИА ФАН.