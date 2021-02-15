К Байдену прорывалась пенсионерка с заряженным пистолетом

К Байдену прорывалась пенсионерка с заряженным пистолетом
Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Даму сопровождал мужчина с винтовкой

У Белого дома задержали пожилую женщину с пистолетом. Она собиралась проникнуть в здание – к Джо Байдену, рассказали в полиции.

Пенсионерка заявила, что шла передать американскому лидеру письмо. Вместе с нею был мужчина с  винтовкой, информирует Fox News.

Сотрудники секретной службы администрации США, заподозрив неладное, обыскали автомобиль неизвестной. Там они нашли заряженное оружие. 

Как выяснилось, пистолет 66-летней женщины не был зарегистрирован. Пенсионерку взяли под стражу, передает "МИР24".

Сопровождающий даму мужчина не задерживался, пишет TMZ.  

На днях в Конгрессе Джо Байден призвал внести поправки в закон об оружии. Он предложил запретить гражданам иметь огнестрельные штурмовые винтовки,напоминает РИА ФАН.

Полина ДОРОЖКИНА

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