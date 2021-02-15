Проснувшийся вулкан не позволит самолетам летать над островом

На Курилах активизировался вулкан Пик Сарычева. Лава не только заполнила его кратер, но и пошла вниз по северному склону. Об этом проинформировали в Сахалинской группе реагирования на вулканические извержения (SVERT) Института морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения РАН.

Эту термальную аномалию зарегистрировали 15 февраля в 09:00. Пока никакой опасности она не представляет: остров Матуа, где находится Пик Сарычева необитаем, туристов туда не привозили.

Ученые пристально следят за развитием событий. Если поток лавы наберет силу, возникнет серьезная опасность для авиаполетов, передает "Интерфакс" слова сотрудника SVERT.

Пик Сарычева считается одним из активнейших вулканов Курильских островов. Там произошло больше десяти извержений за 220 лет. В последний раз вулкан просыпался два года назад. Тогда он выбросил столю пепла на высоту 4,5 км, отмечает телеканал "360".



Вулкан получил свое название в 1805 г. по фамилии крупного русского гидрографа и исследователя островов северной части Тихого океана контр-адмирала Гавриила Сарычева. Он расположен в северо-западной части острова Матуа. В 1946-м и 1976 году из-за его сильных извержений там эвакуировали воинские части.

