Покушение на командира ДНР произошло в Донбассе

Взрывчатка была заложена в автомобиле

На командира Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) утром в понедельник, 15 февраля, было совершено покушение.

Взрыв прогремел в центре Горловки. По предварительным данным, взрывное устройство находилось в автомобиле. Правоохранительные органы республики классифицировали произошедшее как теракт.

"В результате террористического акта получил множественные осколочные ранения нижних конечностей командир первого батальона третьей бригады Народной милиции ДНР",

– передает РИА "Новости" слова представителя силовиков ДНР.

Имя командира не уточняется. При этом известно, что с ним рядом в машине была его дочь-школьница. Оба сейчас находятся в больнице.

По данным военкора Александра Сладкова, пострадал комбат с позывным "Длинный".

Как пишет автор телеграм-канала WarGonzo, бомб была заложена под водительским креслом, поэтому девочка пострадала не сильно – ее контузило. Сам комбат с ранениями нижних конечностей находится на операционном столе.

Ранее в Донецке был убит глава ДНР Александр Захарченко. В организации теракта подозреваются спецслужбы Украины.