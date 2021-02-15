Покушение на командира ДНР произошло в Донбассе

Покушение на командира ДНР произошло в Донбассе
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Взрывчатка была заложена в автомобиле

На командира Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) утром в понедельник, 15 февраля, было совершено покушение.

Взрыв прогремел в центре Горловки. По предварительным данным, взрывное устройство находилось в автомобиле. Правоохранительные органы республики классифицировали произошедшее как теракт.

"В результате террористического акта получил множественные осколочные ранения нижних конечностей командир первого батальона третьей бригады Народной милиции ДНР",

передает РИА "Новости" слова представителя силовиков ДНР.

Имя командира не уточняется. При этом известно, что с ним рядом в машине была его дочь-школьница. Оба сейчас находятся в больнице.

По данным военкора Александра Сладкова, пострадал комбат с позывным "Длинный".

Как пишет автор телеграм-канала WarGonzo, бомб была заложена под водительским креслом, поэтому девочка пострадала не сильно – ее контузило. Сам комбат с ранениями нижних конечностей находится на операционном столе.

Ранее в Донецке был убит глава ДНР Александр Захарченко. В организации теракта подозреваются спецслужбы Украины.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость134484
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М
не удивительно,свиньи бандеровские только так и умеют,ять в гражданских,в спину,нарушив все договоренности
пока кремль не вмешивается,но терпение имеет свойство заканчиваться,время не умолимо
а нас то за шо?
вот за все это <цензура> е племя
Там где вмешивается Кремль, всегда войны, убийства , похищения .
Гость145790
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Внутренние разборки.Украинцы не покушаются на детей.
М
Пожаловаться Ответить
не удивительно,свиньи бандеровские только так и умеют,ять в гражданских,в спину,нарушив все договоренности
пока кремль не вмешивается,но терпение имеет свойство заканчиваться,время не умолимо
а нас то за шо?
вот за все это <цензура> е племя
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