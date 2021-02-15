Покушение на командира ДНР произошло в Донбассе

Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
На командира Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) утром в понедельник, 15 февраля, было совершено покушение.
Взрыв прогремел в центре Горловки. По предварительным данным, взрывное устройство находилось в автомобиле. Правоохранительные органы республики классифицировали произошедшее как теракт.
"В результате террористического акта получил множественные осколочные ранения нижних конечностей командир первого батальона третьей бригады Народной милиции ДНР",
– передает РИА "Новости" слова представителя силовиков ДНР.
Имя командира не уточняется. При этом известно, что с ним рядом в машине была его дочь-школьница. Оба сейчас находятся в больнице.
По данным военкора Александра Сладкова, пострадал комбат с позывным "Длинный".
Как пишет автор телеграм-канала WarGonzo, бомб была заложена под водительским креслом, поэтому девочка пострадала не сильно – ее контузило. Сам комбат с ранениями нижних конечностей находится на операционном столе.
Ранее в Донецке был убит глава ДНР Александр Захарченко. В организации теракта подозреваются спецслужбы Украины.
За отставкой одного высшего офицера последовали еще несколько