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В подмосковных Люберцах правоохранительные органы задержали троих мужчин, подозреваемых в хищении лекарств почти на четыре миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Отмечается, что ранее к силовикам обратился за помощью представитель одной из местных компаний в связи с тем, что из склада на Транспортной улице украли 280 упаковок дорогостоящих препаратов для лечения алкогольной зависимости. Сумма ущерба превысила 3,8 млн рублей.
По данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", по подозрению в этом преступлении задержаны кладовщики в возрасте от 23 до 38 лет.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело "О краже". и лет, которые работали кладовщиками. Мужчины находятся под подпиской о невыезде.
Министр озвучил причины произошедшего разлада