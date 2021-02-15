В Подмосковье задержаны грабители лекарств на миллионы рублей

Кладовщики одной из компаний посягнули на дорогие препараты для борьбы с алкогольной зависимостью

В подмосковных Люберцах правоохранительные органы задержали троих мужчин, подозреваемых в хищении лекарств почти на четыре миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что ранее к силовикам обратился за помощью представитель одной из местных компаний в связи с тем, что из склада на Транспортной улице украли 280 упаковок дорогостоящих препаратов для лечения алкогольной зависимости. Сумма ущерба превысила 3,8 млн рублей.

По данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", по подозрению в этом преступлении задержаны кладовщики в возрасте от 23 до 38 лет.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело "О краже". и лет, которые работали кладовщиками. Мужчины находятся под подпиской о невыезде.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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