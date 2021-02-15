Украинский политик набросился с ножом на незнакомца из-за русского языка

Украинский политик набросился с ножом на незнакомца из-за русского языка
Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/globallookpress.com
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Бывший депутат Рады устроил потасовку в киевском кафе

Обслуживание на русском языке в кафе Печерского района Киева обернулось поножовщиной. Украинский политик Олег Гелевей порезал одного из посетителей. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на источники в МВД.

Потасовка произошла 14 февраля, в День всех влюбленных. Очевидцы сообщили, что бывший депутат Верховной Рады вместе с приятелем были нетрезвы, когда пришли в заведение и стали предъявлять претензии официантке из-за обслуживания не на украинском.

За девушку вступился посетитель – тогда Гелевей с приятелем переключились на него. Знакомый политика достал нож, они с приятелем зажали его и нанесли мужчине несколько резаных ран. Пострадавшему вызвали скорую. По данным "Страна.ua", бывшего депутата отпустили после допроса, а вот его приятеля задержали. Зачинщикам конфликта грозит до семи лет заключения.

А недавно на Украине возмутились из-за содержания учебника, в котором говорилось о российском происхождении некоторых городов.

Карина СИРАЗОВА

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