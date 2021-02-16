ЧП произошло на автозаправке

На улице Адмирала Корнилова в Новой Москве на воздух взлетел резервуар с топливом. ЧП произошло из-за возгорания в бытовке, которая находится рядом с заправкой. Пламя перекинулось на емкость с горючим. Об этом пишет сайт телеканала "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

После взрыва второй резервуар с топливом, который находился рядом, разгерметизировался. Сейчас площадь пожара составляет 50 кв.м. Есть опасность, что огонь перекинется на здания рядом.

На место прибыли спасатели, людей эвакуировали, проезд по улице временно закрыли. По данным "360", есть пострадавшая. В каком она состоянии, пока неизвестно.