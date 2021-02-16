Женщина ненадолго оставила малыша одного

В подмосковном Подольске годовалый ребенок захлебнулся во время купания в ванне.

По предварительным данным, мать малыша ненадолго оставила своих двух детей в ванной одних, пишет ГСУ СК РФ по Подмосковью. Годовалый ребенок находился в специальном кресле для купания.

Однако когда женщина вернулась, она обнаружила мальчика полностью погруженным в воду и без признаков жизни, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Сейчас организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.