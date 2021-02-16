В Подмосковье годовалый ребенок утонул в ванне

Женщина ненадолго оставила малыша одного

В подмосковном Подольске годовалый ребенок захлебнулся во время купания в ванне. 

По предварительным данным, мать малыша ненадолго оставила своих двух детей в ванной одних, пишет ГСУ СК РФ по Подмосковью. Годовалый ребенок находился в специальном кресле для купания. 

Однако когда женщина вернулась, она обнаружила мальчика полностью погруженным в воду и без признаков жизни, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Сейчас организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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