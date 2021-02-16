В Омской области сын закопал отца в огороде заживо

Родственники мужчин вызвали полицию

Чрезвычайное происшествие случилось в Омской области. Сын закопал отца в огороде заживо. Информация об этом поступила из местного управления Следственного комитета России.

Тело пожилого мужчины нашли полицейские, который вызвали родственники. Они забеспокоились, когда сын пенсионера рассказал, что тот умер, и он его похоронил.

Житель Исилькульского района не дал отцу выпить, и они поссорились. В ходе перебранки сын стукнул родителя молотком по голове. Когда пожилой мужчина потерял сознание, наследник принял его за мертвого и, спрятав тело в одеяло, вынес в огород, бросил в вырытую тут же яму и засыпал землей, отметили в ведомстве.

Полицейские нашли у дома окровавленную палку и молоток. Была проведена судмедэкспертиза умершего, по результатам которой установлена причина смерти – переохлаждение.

Закопавшего живого отца мужчину задержали. Решается вопрос о его аресте, передает телеканал "360"

Полина ДОРОЖКИНА

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