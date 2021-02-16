Житель Подмосковья убил мужчину по заказу его жены

Женщина предлагала злоумышленнику 50 миллионов рублей

В Подмосковье перед судом предстанет мужчина, который, как считает следствие, убил своего компаньона по заказу его супруги. Трагедия произошла в 2019 году. Об этом сообщил региональный СК. 

Как уточняется в заявлении пресс-службы ведомства, женщина предложила подельнику 50 миллионов рублей. Мужчина решил привлечь к делу своего друга, пообещав ему три миллиона рублей. Сообщники купили оружие и маскировку. Однако потом обвиняемый решил сделать все сам. Он отправился с мужем заказчицы на ритуал по снятию порчи и выстрелил в него в машине. 

Теперь его будут судить. Против соучастников преступления возбудили отдельные уголовные дела, отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Полина ИВАНОВА

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