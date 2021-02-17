Задержанные были вооружены до зубов

На юге России поймали 19 исламистов. Спецоперацию провела Федеральная служба безопасности.

Злоумышленники проникли на территорию Крыма, Кубани, в Ростовскую область и Карачаево-Черкесию. У них были пояс смертника, пулемет, автомат и самодельные бомбы.

Как установили в ФСБ, задержанные – члены запрещенной в России террористической организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра", которая пытается создать "халифат". Из них десятеро являются организаторами, а девять – активными участниками, сообщает телеканал "360".

Исламисты должны были не только распространять свою идеологию и вербовать новых людей в ряды боевиков. Их задача – устраивать диверсии и совершать теракты на Северном Кавказе, приводит РИА "Новости" выдержку из заявления пресс-службы силового ведомства.

