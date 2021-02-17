В Крыму и еще трех регионах РФ поймали диверсантов-террористов

Задержанные были вооружены до зубов

На юге России поймали 19 исламистов. Спецоперацию провела Федеральная служба безопасности.

Злоумышленники проникли на территорию Крыма, Кубани, в Ростовскую область и Карачаево-Черкесию. У них были пояс смертника, пулемет, автомат и самодельные бомбы.

Как установили в ФСБ, задержанные – члены запрещенной в России террористической организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра", которая пытается создать "халифат". Из них десятеро являются организаторами, а девять – активными участниками, сообщает телеканал "360".

Исламисты должны были не только распространять свою идеологию и вербовать новых людей в ряды боевиков. Их задача – устраивать диверсии и совершать теракты на Северном Кавказе, приводит РИА "Новости" выдержку из заявления пресс-службы силового ведомства. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Европа бросилась скупать российский газ из-за холодов

Поставки топлива во Францию увеличились в полтора раза

Вскрылась неожиданная правда о звонках Байдена мировым лидерам

Контакты с политиками других стран налаживает вице-президент

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей