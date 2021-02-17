21-летнего москвича поймали с крупной партией наркотиков

Жителю столицы грозит тюремное заключение

Правоохранительные органы задержали 21-летнего жителя столицы на территории одного из дачных кооперативов в Истре. Задержанный подозревается в незаконном обороте наркотических веществ.

В ходе личного досмотра полиция обнаружила у задержанного практически 1 кг мефедрона, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Как отмечает пресс-служба ГУ МВД по региону, задержанный находится под стражей.

Егор МАЛКОВ

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