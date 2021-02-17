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В Чите задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки, сообщает пресс-служба прокуратуры по Забайкальскому краю.
Само ЧП произошло сегодня днем в Железнодорожном районе города. По предварительным данным, во время ссоры 32-летний мужчина произвел выстрел в дверь соседей по лестничной площадке. В результате ребенок получил смертельное ранение.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", подозреваемый будет допрошен следователями, передает издание "Свободная пресса".
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