Правоохранители задержали 32-летнего стрелка

В Чите задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки, сообщает пресс-служба прокуратуры по Забайкальскому краю.

Само ЧП произошло сегодня днем в Железнодорожном районе города. По предварительным данным, во время ссоры 32-летний мужчина произвел выстрел в дверь соседей по лестничной площадке. В результате ребенок получил смертельное ранение.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", подозреваемый будет допрошен следователями, передает издание "Свободная пресса".





