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В подмосковном городе Шатура задержали двоих мужчин, которые с помощью биты и сковороды забили своего приятеля насмерть.
Сообщается, что инцидент произошел 13 февраля. Во время застолья между обвиняемыми и убитым случился конфликт. В какой-то момент мужчины схватили попавшиеся под руку предметы и начали наносить знакомому удары. От полученных травм тот скончался на месте, передает ГСУ СК РФ по Подмосковью.
Совершив преступление, злоумышленники попытались скрыться. Однако им это не удалось – сотрудники правоохранительных органов быстро вышли на их след.
В скором времени мужчинам будет предъявлено обвинение, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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