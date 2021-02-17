Забивших знакомого сковородой мужчин арестовали в Подмосковье

В ближайшее время преступникам будет предъявлено обвинение

В подмосковном городе Шатура задержали двоих мужчин, которые с помощью биты и сковороды забили своего приятеля насмерть.

Сообщается, что инцидент произошел 13 февраля. Во время застолья между обвиняемыми и убитым случился конфликт. В какой-то момент мужчины схватили попавшиеся под руку предметы и начали наносить знакомому удары. От полученных травм тот скончался на месте, передает ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Совершив преступление, злоумышленники попытались скрыться. Однако им это не удалось – сотрудники правоохранительных органов быстро вышли на их след.

В скором времени мужчинам будет предъявлено обвинение, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

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