Курс рубля
- Почему рубль может рухнуть в ближайший месяц: аналитик назвала причины
- Когда менять доллары на рубли: аналитик дал ответ
- Каким будет доллар к весне 2021 года: прогноз экономиста
726 новости
Сотрудник одного из магазинов в Балашихе похитил из кассы 200 тыс. рублей. Известно, что мужчина также украл часть продукции, о чем сообщает ГУ МВД по региону.
После жалобы на кражу, поступившей от представителя магазина, правоохранительные органы задержали 21-летнего местного жителя, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, отмечает главк МВД РФ по Подмосковью.
Мера может оказаться едва ли не единственным способом уберечь малоимущих людей от самого настоящего голода
Регулятор взял год на подготовку инициативы