Работник магазина в Подмосковье украл из кассы 200 тысяч рублей

Молодой человек стал фигурантом уголовного дела

Сотрудник одного из магазинов в Балашихе похитил из кассы 200 тыс. рублей. Известно, что мужчина также украл часть продукции, о чем сообщает ГУ МВД по региону.

После жалобы на кражу, поступившей от представителя магазина, правоохранительные органы задержали 21-летнего местного жителя, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, отмечает главк МВД РФ по Подмосковью.

Егор МАЛКОВ

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