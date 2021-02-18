В Подмосковье вынесли приговор виновным в нескольких убийствах членам ОПГ

Двое фигурантов получили пожизненные сроки

58-летний житель Подмосковья осужден на 22-летний тюремный срок за за три похищения и участие в пяти убийствах. Об этом сообщает ГУ СК по региону.

Как отмечает источник, фигурант совершил убийство двоих мужчин с целью сокрытия следов преступления, совершенных ОПГ, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

По информации главка регионального СК, двое подельников фигуранта приговорены к пожизненным срокам.


Егор МАЛКОВ

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