Двое фигурантов получили пожизненные сроки

58-летний житель Подмосковья осужден на 22-летний тюремный срок за за три похищения и участие в пяти убийствах. Об этом сообщает ГУ СК по региону.

Как отмечает источник, фигурант совершил убийство двоих мужчин с целью сокрытия следов преступления, совершенных ОПГ, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

По информации главка регионального СК, двое подельников фигуранта приговорены к пожизненным срокам.



