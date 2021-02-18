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58-летний житель Подмосковья осужден на 22-летний тюремный срок за за три похищения и участие в пяти убийствах. Об этом сообщает ГУ СК по региону.
Как отмечает источник, фигурант совершил убийство двоих мужчин с целью сокрытия следов преступления, совершенных ОПГ, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
По информации главка регионального СК, двое подельников фигуранта приговорены к пожизненным срокам.
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